Los estudiantes secundarios de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa que denunciaron la represión policial sufrida por el estudiante Nelson Maciel tras liderar una manifestación frente a la sede municipal en reclamo de transparencia en el uso de los recursos de Fonacide.

Hoy, Maciel se trasladó hasta la capital para continuar con la denuncia y afirmó que exigen que Pedro Chávez, intendente de Mayor Otaño sea imputado por mal manejo de fondos.

“Exigimos transparencia en la administración municipal en cuanto a manejo del Fonacide, exigimos que el intendente sea imputado por mal manejo del os fondos de Fonacide que ya la Contraloría General de la República lo denunció ante la Fiscalía”, señaló Maciel, dirigente estudiantil del Fenaes en contacto con Universo 970.

Día atrás, Maciel recibió una fuerte golpiza por parte de policías durante la manifestación que mantiene el grupo de estudiantes y además, su madre Andrea Maciel fue despedida del Hospital de Mayor Otaño donde se desempeñaba como limpiadora, contrato que depende del Consejo Local de Salud y este a su vez del a intendencia.

Tras conocerse la situación, el presidente Mario Abdo abogó por la recontratación de la mujer, lo que hasta ahora no se concretó, indicó el joven Nelson.

“Mi mamá trabajaba en el hospital y llevaba 4meses sin cobrar su salario de 700 mil guaraníes, hicieron brazos caídos porque no es la única que no cobra. Mamá recibió una llamada de RRHH de Salud Pública pero hasta el momento no firmó ningún documento, no fue recontratada y siguen con la medida de brazos caídos””, indicó en conferencia de prensa.

Destacó que continuarán firmes con sus compañeros frente a la sede municipal y a medida que pase el tiempo las medidas de fuerza se irán ampliando.

Maciel tiene en su haber 4 demandas por difamación, calumnia y desacato a orden judicial, una del intendente; otra del presidente de seccional colorada Leonardo Sánchez; de la presidenta de la Junta Municipal Jorgelina Vera y otra del concejal Darío Sainger López.

“Sobre las queremos exijo al Estado y al presidente que tomen medidas concretas, que está bien que discurseen a favor nuestro pero que tomen acciones en forma inmediata”, puntualizó.