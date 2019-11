Después de tanto tiempo de espera, este martes debía entrar en funcionamiento el sistema de cobro de impuestos, que realiza la empresa TX, pero que finalmente presenta inconvenientes técnicos.

Los contribuyentes asuncenos tuvieron problemas para pagar sus impuestos y algunos esperaron por varias horas. Esta situación ocasionó la ira de muchos ciudadanos.

Incluso uno de los presentes comenzó a gritar en el interior de la sede municipal para instar a los demás a manifestarse. “Si no nos movilizamos, no vamos a cambiar las cosas. Tenemos que unirnos y no ser personas sumisas, no podemos permitir que haga lo que quiere (Mario) Ferreiro. No nos tienen que comer ni un solo guaraní”, resaltó el hombre, quien estaba muy alterado.

CONCEJALA RECOGERÁ DENUNCIAS

La concejala asuncena Rossana Rolón manifestó al Canal GEN que el sistema tributario de TX es imposible implementar y además es inconstitucional. “No está funcionando. Esto es un caos. Muchos datos de funcionarios no figuran y en otros casos aparecen deudas del año 2017, siendo que ya se pagaron”, advirtió.

La edil indicó que el sistema es un peligro para la ciudadanía e instó a los contribuyentes que tengan problemas a acercar sus denuncias a su oficina para darles seguimiento.

Por otra parte refirió que es una vergüenza que la empresa TX Panamá exija el pago de 2.600 millones de guaraníes por una supuesta deuda de enero, siendo que recién ahora entrará en vigencia el cobro tercerizado. “Supuestamente le debemos eso por enero, entonces luego tenemos que pagar por los siguientes meses cuando ni siquiera estuvo operativo. Es un robo esto”, acotó.

MARIO DEFIENDE TERCERIZACIÓN

El intendente Mario Ferreiro defendió que el proyecto, en su momento, pasó por todas las instancias correspondientes para hacer los reclamos. Alegó que existe mucha política de por medio en este tema.

El Jefe comunal aseguró que no serán compartidos datos de los contribuyentes, ya que únicamente se tendrá la superficie de una vivienda y cuánto debe cobrarse como tributo inmobiliario. “No serán publicados los datos. Acá no se hizo ningún contrato privado”, acotó.

Resaltó que a muchos sectores no les gusta esta tercerización porque ya no podrán seguir evadiendo sus impuestos municipales.