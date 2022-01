El abogado Jorge Vasconsellos, en entrevista con el canal GEN, refirió que la instalación de barreras policiales debe realizarse con comunicación previa al Ministerio Público, hecho que a su parecer no ocurrió en el caso de Dexcy Monges, quien falleció luego de que otro conductor desviara la barrera instalada en la madrugada del domingo en una calle de Santa Rosa del Aguaray y terminara impactando contra la moto que conducía la adolescente.

“No se trataría de una barrera instalada para la investigación de un caso puntual, tal como autoriza el Código Penal. De hecho, las barreras policiales de controles aleatorios preventivos, tal como dice la Policía, carecen de toda cobertura constitucional y legal, eso lo digo desde hace mucho, y su instalación de por sí constituye un hecho punible”, argumentó el letrado.

El experto en leyes esgrimió que la Policía Nacional obstruye el tránsito cuando coloca patrulleras y conos de manera ilegal, y por lo tanto debiera ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público, aunque reconoció que no se dará esa situación, a raíz de que la propia Fiscalía alienta y protege a la institución policial en cuanto a este tipo de procedimientos, según consideró.

En otro momento Vasconsellos sostuvo que para los fiscales, el parte policial consiste en un “desprendimiento de la Biblia” que no resiste a ningún tipo de cuestionamiento. “No conozco muchos casos, pero hay algunos puntuales en donde se puede evidenciar la manipulación de los hechos, entonces sencillamente (los fiscales) dejan de lado el texto falso y no ahondan en la investigación, por lo tanto no hay castigo (a los policías que tergiversaron lo ocurrido)”, agregó.

Este caso tuvo amplia repercusión luego de que un video mostrara la manera en la que una camioneta impactó de manera frontal contra el biciclo en el que se movilizaba Dexcy. Las imágenes echaron por tierra la versión brindada en su informe por los efectivos policiales que habían montado una barrera de control a pocos metros del lugar donde se produjo el accidente.