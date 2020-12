La diputada Kattya González (PEN), quien pidió informes a la Procuraduría General de la República, indicó a la radio 650 AM que la renuncia del exprocurador Sergio Coscia no puede significar que no se analice con profundidad lo ocurrido en Petropar, para tomar una posición política real. Alegó que la salida de la exautoridad solo se dio para resguardar su imagen.

“Lo que pasó en Petropar es gravísimo, el Estado debe auditar lo que pasó ahí. Ahora Denis Lichi tiró un tuit sobre la transparencia; esto no se resuelve por twitter, debe hacer una conferencia de prensa y dar explicaciones a la ciudadanía y las autoridades. Es tan burda la manera en que se redactó ese acuerdo transaccional conciliatorio, como lo llaman sus autores”, indicó.

La parlamentaria fue más arriba y alegó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no puede llamarse a silencio y debe asumir una responsabilidad política sobre lo que ocurre en la petrolera estatal. “Esta es una cuestión bien documentada de un evento que puede ser calificado como grave, inclusive con aristas penales”, lanzó.

Sin embargo, González lamentó que parecería “que el Ministerio Público no lee los diarios, no escucha la radio y no se entera de los hechos de corrupción que suceden bajo sus narices”.

LO QUE OCURRIÓ

A espaldas del presidente de la República Mario Abdo Benítez y del propio Ministerio de Hacienda, el ahora exprocurador Sergio Coscia avaló un sospechoso acuerdo conciliatorio extrajudicial para la entrega de US$ 7 millones a favor de la empresa argentina.

Texos Oilr SRL planteó una demanda por daños y perjuicios por responsabilidad contractual exigiendo su derecho a cobrar, sin fundamento, poco más de US$ 30 millones por el incumplimiento de un contrato que en realidad nunca se firmó.

En los reclamos figuran gastos de licitación, obligaciones con otras empresas proveedoras, reclamos laborales de trabajadores dependientes, lucro cesante y pérdida de chance. La demanda fue radicada ante un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de la capital.

El propio Sergio Coscia reconoció que ni el jefe de Gabinete Civil Juan Ernesto Villamayor ni el presidente Mario Abdo, ni el ministro de Hacienda Óscar Llamosas estaban al tanto de este acuerdo.

Sin embargo, tras la denuncia presentada por el programa La Caja Negra el documento tomó estado público y el jefe de Estado se comunicó con Coscia y le pidió revisar el documento y corregir lo que corresponda. Finalmente la Procuraduría General de la República comunicó la imposibilidad del cumplimiento del cuestionado acuerdo con la empresa argentina Texos Oil.