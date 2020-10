“Desde el punto de vista sanitario, ya representa un riesgo una reunión de 10 a 12 personas, en caso de no respetar el distanciamiento social, no utilizar el tapabocas y no lavarse las manos. Está categóricamente prohibido que asistan adultos mayores de 60 años, niños y adolescentes. Si no se respetan las normas sanitarias vigentes, a partir de ahí probablemente surja un foco o un brote del virus”, expresó el viceministro de Salud, Julio Rolón al programa Tempranísimo de la radio 970 AM, tras ser consultado sobre la festividades religiosas a realizarse el próximo 8 de diciembre en la ciudad de Caacupé.

Al respecto, el alto funcionario señaló que desde el Ministerio de Salud asumen la propia postura de la Iglesia Católica, que pidieron en esta oportunidad, que los feligreses pasen las fechas festivas en sus hogares y realicen la peregrinación de forma espiritual y de corazón.

Indicó al mismo tiempo, que desde el punto de vista sanitario, estamos en una situación delicada y que persiste el riesgo de aglomeración, que si bien se tomarán todas las precauciones según el protocolo establecido, nada de eso garantiza que la conducta humana finalmente respete dichas normas sanitarias.

Rolón hizo énfasis a que gran parte pasa por la conciencia ciudadana. “Para nosotros es un evento de riesgo, pero mediante el apoyo de las autoridades pertinentes y apelando a la conciencia de la ciudadanía, esperemos que todo salga bien”, afirmó.

Adelantó que el evento será un examen importante y que marcará un antes y después, advirtiendo de que de acuerdo a los casos, si no se respeta el protocolo, se suspenderá la actividad incluso un día antes.

Por su parte, el Dr. Eduardo Jara, director de la Tercera Región Sanitaria, manifestó su preocupación por dicha celebración debido a que puede convertirse en un principal foco de contagio. No obstante, el especialista mencionó que mediante el protocolo dispuesto, se realizarán varios filtros de control durante la peregrinación, además que tendrán acompañamiento de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

Cabe recordar que el protocolo para la celebración de Caacupé fue presentado ayer en conferencia de prensa por parte de las autoridades y representantes de la Iglesia.