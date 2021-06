La Patrulla Caminera no prevé ninguna prórroga y la fecha de vencimiento de las habilitaciones es el 30 de junio. Misma situación se da con los registros, cuyas fechas varían de acuerdo a cada municipio, pero ninguna pasa de este mes.

El inspector Florencio Vargas, de la Patrulla Caminera, confirmó que las habilitaciones vencen el 30 de junio y que posteriormente los infractores ya serán pasibles de multas, aunque, inicialmente harán controles persuasivos y luego sancionatorios.

“Ya no están vigentes los decretos del año pasado”, dijo Vargas en comunicación con la 730 AM en relación a las cuarentenas estrictas del 2020. Aclaró que esto está contemplado en la ley y que no tienen por qué sacar ningún comunicado en este momento, pero que harán un recordatorio unos días antes.

En cuanto a los registros, cada municipio comunica a la Patrulla Caminera si aplica o no una resolución de extensión y hasta aquí la Municipalidad de San Lorenzo, cuyo plazo se cumplía en abril, fue la única que otorgó una prórroga hasta el 30 de junio.

"Cuando un municipio nos comunica la resolución de extensión, damos una orden a nivel país. Hasta hoy día solamente San Lorenzo ha prorrogado hasta el 30 de junio, porque su plazo venció en abril", inspector Florencio Vargas, Patrulla Caminera

Las multas por habilitaciones vencidas equivalen a cinco jornales mínimos, es decir, 421.700 guaraníes. Además, 10 jornales mìnimos por registros vencidos, lo que equivale a 843.400 guaraníes.