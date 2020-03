Debido a la situación que atraviesa el país, muchas de las pequeñas y medianas empresas pararon su actividad económica. En ese sentido Enrique López Arce, director de empleo de la ANR explicó que luego de la recesión económica que se vivió 2019 y golpeó a este sector, caso contrario pudieron repuntar. No obstante el director recomienda los subsidios y que los vencimientos no afecten a las MiPymes.

“Vemos con buenos los ojos el préstamo de 7% pero todavía no es una realidad en el Banco Nacional de Fomento. La baja de herramientas del Banco Centra del Paraguay para que se aplique a refinanciación no veo que esté llegando, no se si sea la medida adecuada para que el microempresario sienta eso”, dijo López en comunicación con Universo AM.

Sostuvo que se tiene que hablar de postergación de vencimiento y más apoyo más fuerte del IPS. Asimismo indicó que la buena noticia es que las ventas Online aumentaron, en ese sentido añadió que los encargados piden más personas con conocimientos y que sean expertos vendedores en línea.

“Hasta podemos decir que se cuadriplicó y con seguridad podemos decir que es una posición laboral estable y se puede hacer desde la casa a través de la página web de la empresa y las redes sociales”, refirió.

Insta a los vendedores a utilizar las redes sociales como facebook, instagram para promocionar sus productos y realizar las ventas.

El director dejó en claro que se sumaron a la prevención anti- COVID-19 y que las ferias de empleo lo realizan vía Online. Los interesados pueden enviar sus CV video con 1 minuto de duración al número del WhatsApp (0994) 317- 458.