“A 50 metros de llegar a casa se me cruzó una patrullera y me cerró el camino. Me puse a un costado y les espere. Me pidieron mi cédula, pero no estaba encontrando y le di mi registro de conducir”, relató a Radio Ñandutí, Diosnel Villalba, quien el pasado 29 de abril se dirigía a su domicilio en compañía de su esposa e hijo pequeño, tras cerrar el negocio comercial que tiene en la ciudad de Ñemby.

Siguió diciendo que al no presentar su cédula de identidad, inmediatamente uno de los agentes le esposó y amenazó con llevarlo a la Comisaría.

Diosnel mencionó que llamó al 911 y detalló lo que estaba sucediendo, pero los intervinientes pidieron refuerzo. “Uno de ellos me agarró del cuello y me tiró al piso. El que me agarró no se quiso identificar y tapó su portanombres. Me llevaron a la Comisaría 55”, indicó.

Ya en la Comisaría, Diosnel comentó que los intervinientes quisieron “negociar” para que no haga pública la denuncia.

“Me pidieron disculpas y reconocieron que hicieron mal el procedimiento. El comisario quería llegar a un acuerdo, pero le dije que nadie me iba a devolver todo el daño que me hicieron”, expresó.

Tras varias horas de detención lo liberaron y contó que posteriormente los mismos agentes policiales fueron hasta su domicilio insistiendo en llegar a un acuerdo.

A raíz de esta situación el comisario Arturo Román, jefe de la Comisaría 55 de Ñemby, dijo que los agentes policiales intervinientes serán sometidos a un sumario administrativo.