El abogado constitucionalista, Hugo Estigarribia, renunció como integrante de la Comisión Asesora para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. Argumentó que su decisión es a consecuencia de la presencia de personas que no tienen una postura a favor de los intereses patrios.

El abogo Hugo Estigarribia explicó que el 2 de agosto fue invitado a participar de la Comisión Asesora para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, a tratarse el año 2023. Señaló que en la propuesta, le mencionaron que el organismo no iba estar integrado por más de 20 miembros, lo cual iba a facilitar un entendimiento.

Señaló que recién en los primeros días de septiembre fue la primera reunión, donde para su sorpresa, participaron alrededor de 30 miembros de la Comisión.

En ese sentido, mencionó que entre los miembros de la Comisión estaban personas que habían mostrado parcialidad manifiesta hacia el acta bilateral entre Brasil y Paraguay por la energía de la Itaipú Binacional y que fue anulada tras un escándalo de índole político.

“Me parece casi imposible hacer un asesoramiento adecuado y no me parece que exista una posición que vaya a llevar una defensa férrea de los intereses nacionales”, expresó Estigarribia en comunicación con Universo 970 AM.

El abogado subrayó que las condiciones no estaban dadas para seguir integrando la Comisión. “Parecería más un foro de debate, antes que una comisión. No veo que se pueda concluir en algo positivo”, concluyó.