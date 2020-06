El secretario de Estado detalló que para el regreso, se gestionaron distintas misiones de repatriación ya sea por vía aérea y terrestre, pero no todos pueden ingresar por varios factores, señaló.

“Ese es el punto que cuesta que comprendan los compatriotas, no tenemos suficiente espacio y son muchos paraguayos distribuidos en distintas partes del mundo que quieren volver” expresó el ministro a Universo 970 AM.

Explicó que tras la reunión con el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) se acordó la estrategia que, cada gobernador de cada departamento y en coordinación con los intendentes, ubique a sus habitantes que llegan del extranjero en ciertos lugares y convertirlos estos a su vez en centros de albergues.

“Es para facilitar el ingreso de los paraguayos en sus localidades correspondientes”, sostuvo.

Sin embargo, relató que eso en parte también se complica, porque cada jefe departamental recibirá solo a los que pertenezcan a su localidad.

Asimismo, indicó que tienen 70 albergues y 40 hoteles salud. No obstante, dijo que mientras no se tenga espacio en dichos establecimientos, no podrán retornar al país.

Por otra parte, lamentó que varios de estos albergues se hayan perdido. “Hemos perdido 3 de ellos con capacidad de recibir a más de 100 personas. Los dueños de estos centros privados nos pidieron, dijeron que ya necesitan de estos espacios para sus quehaceres comerciales”, especificó.

Por último, manifestó que están en la búsqueda constante de sitios para recibir a los compatriotas que desean regresar al territorio nacional.