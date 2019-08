El incendio forestal que afectó a parte del Pantanal paraguayo finalmente logró ser controlado por los bomberos, según confirmó el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa. El fuego no logró alcanzar la localidad de Bahía Negra, evitando que sus pobladores corran algún tipo de riesgo.

El titular de la SEN, Joaquín Roa, confirmó a HOY que el incendio que se encontraba afectando desde hace varias horas un sector del Chaco paraguayo pudo ser controlado en la tarde de este domingo.

Según mencionó, el 60% del último foco ya ha sido extinguido por los bomberos, pudiendo así evitar que el fuego siga propagándose a otras áreas cercanas.

El foco más importante quedó a unos 16 kilómetros de la localidad de Bahía Negra, en el departamento de Alto Paraguay. Gracias a ello, se evitó que la población de dicha zona corra algún tipo de riesgo, viéndose afectada solamente por el humo producido por la quemazón.

La extinción del fuego posible gracias al trabajo conjunto de los bomberos voluntarios y la Fuerza Aérea Paraguaya, además de otras instituciones que colaboraron con las tareas de campo como la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Policía Nacional, entre otros.

Según estimaciones, alrededor de 21.000 hectáreas fueron afectadas por el siniestro.

Un total de 16 bomberos forestales trabajaron arduamente para controlar el incendio forestal que amenazaba con afectar a tanto a la población de Bahía Negra cono a una gran parte del Pantanal paraguayo.

El hecho de que el viento haya tenido un cambio de dirección hacia el sector sur permitió que las llamas y el humo se alejaran de la zona de peligro y no se dirigieran hacia las partes pobladas, de acuerdo a lo manifestado por el ministro de la SEN.

Roa confirmó que los bomberos permanecerán en la zona afectada por el incendio durante lo que resta de la jornada, a fin de culminar en un 100% con las tareas de control y evitar cualquier incidente. Se prevé que los mismos vuelvan a retornar a sus respectivas unidades mañana lunes.

Todavía no se cuenta con información precisa sobre cómo y dónde se originó el fuego, afirmó, por lo que aún no se puede hablar si se trata o no de un incendio provocado o de un accidente.

El ministro destacó el apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya y aseguró que fue vital e importante para el traslado de personas durante estas horas de ardua labor, además de ayudar con el monitoreo en tiempo real para controlar los focos de incendio.