Sin recursos para mantenimiento de equipos, instalación y la ambulancia que está sin frenos, el Hospital Regional de Repatriación organiza para hoy una torneo de fútbol en la cancha de la plaza José Dolores Amarilla y el premio para el ganador es un lechón.

La inscripción por equipo es de G 40.000 y todo lo recaudado será destinado para el mantenimiento del hospital.

“Las necesidades son muchas y no podemos estar esperando que todo llegue de arriba, ponemos de nuestra parte y hacemos las cosas posibles para mejorar”, afirmó el doctor Héctor Fernández, director del centro asistencial en contacto con Radio UNO.

La idea surgió desde el personal del hospital ante la premura de cubrir gastos sobre todo de mantenimiento que no pueden esperar. “La ambulancia está con problemas de freno y es una de las cosas que tenemos que solucionar y acá el drama que tenemos es que llegan los fondos para el Consejo de Salud y es utilizado para el pago de salarios y ya no queda para mantenimiento como cañerías, luz y otras cosas del hospital y así solemos pedir ayuda a los amigos del juzgado con salidas procesales, no podemos quedarnos con los brazos cruzados para seguir mejorando”, explicó Fernández.

Destacó que el hospital se encuentra en una zona donde llegan pacientes de Guairá, Caazapá y también de la capita Caaguazu donde los servicios están colapsados y no solo llegan para consultar sino también para internación.

Fernández explicó que ya hay inscriptos y es una manera de involucrar a la comunidad en la movilización por conseguir fondos para el servicio de salud y que este sea para todos.