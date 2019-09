Con 22 años de cuota de género implementada en Paraguay, el incremento de mujeres en la Cámara Baja fue baja solo con un 12,5% y en la actualidad se tiene un representación del 15% lo que ubica al país muy por debajo de la media en América Latina donde el promedio se mantiene en 30,4%.

Los países que lideran los porcentajes de representación de mujeres como México, Ecuador, Argentina y Costa Rica adoptaron leyes de paridad con lo que lograron promover la participación política de las mujeres, destacó Laura Albaine, investigadora y politóloga de Argentina.

Con respecto a Paraguay, Albaine afirmó seguir implementando el tipo de cuota de género ya no da para más porque el acceso a cargos de representación ciudadana debe ser igualitario.

“No solo desde lo normativo porque se puede ver que está por debajo de lo que se está discutiendo a nivel regional sobre paridad y Paraguay tiene una cuota que rige solo para las internas partidarias cuando que también debería regularse la conformación de listas definitivas y el diseño de cuotas actual es débil”, señaló a HOY.

Lo ideal es avanzar en diseños y adopciones de leyes de paridad electoral y posicionar la importancia de actuar contra la violencia política de género y para lograrlo hay que visibilizarla porque es el principal obstáculo para poder promover la participación política de las mujeres.

Aclaró que no es que las mujeres no quieren participar en política y que la baja representación de estas se debe no solo al diseño legal de los aspectos del sistema electoral sino por la práctica de discriminación y trato desgualitario y otras formas de violencia que las mujeres sufren cuando quieren participar en política.

“Muchas mujeres no logran reconocer la situación de violencia política o deciden no participar por temor a vivir o experimentar situaciones que socialmente quedan en la impunidad como la difamación o el ataque a su familia por el hecho de participar en política, por eso hay que legislar”, agregó Albaine.

Avances en Paraguay

Destacó que Paraguay dio un paso hacia adelante al reconocer el tipo de violencia hacia la mujer al promulgar la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres Contra toda Forma de Violencia aunque es insuficiente ya que no hay una especificación de sanciones al respecto que sí existen en países como Bolivia y México donde si bien no se adoptó una ley de violencia política de género hay un protocolo de acción de las autoridades político electorales para actuar contra la violencia política.

En vista a las próximas elecciones en Paraguay, Albaine recomendó atender el contexto de violencia de prácticas discriminatorias que se dan sobre todo en el interior de los partidos políticos y que dentro de las instituciones sería posible adoptar protocolos contra la violencia política de género.

“Hay que legislar porque si bien la legislación en múltiples situaciones no se traslada a la realidad, promueve una transformación cultural y necesitamos que Paraguay avance hasta la paridad con leyes. Ya hay 9 países en la región que ya tienen paridad y necesitamos que se sancione la violencia política que sufren las mujeres por motivos de género cuando quieren participar activamente, por eso hay que impulsar la paridad”, agregó.

Acceder a un cargo en igualdad de condiciones

Se dan dos fenómenos en forma conjunta, por un lado, se necesita que las mujeres tengan igualdad de condiciones para acceder a un cargo de representación ciudadana pero que lo puedan ejercer en una competencia libre de discriminación y violencia por motivo de género.

“No todo es violencia política sino violencia específica que sufren las mujeres y no la sufren los hombres y luego hablamos de violencia política de género. Sabemos que las mujeres muchas veces dentro de los partidos se les manda hacer tareas promovidas por estereotipos que se reproducen en el interior de la organización y que se mantienen a nivel social y sabemos que a muchas se las hace renunciar para que acceda su suplente varón. Sabemos también que se las difama por medios de comunicación y otras situaciones que se dan en forma predominante con las mujeres y tiene que ver con condiciones de género”, indicó.

“Las mujeres deben ganarse el espacio”, discurso de detractores de la ley de paridad

Con respecto al discurso de que las mujeres deben ganarse su espacio, Albaine afirmó que el “ganarse el espacio” que alegan los detractores de la ley de paridad es posible si existiera la igualdad de condiciones.

“Ganarse el espacio en condiciones de desigualdad es muy difícil, es como que ponga a correr a un hombre en cemento y a la mujer en barro, para eso primero tenemos que partir de condiciones de igualdad y ahí sí podemos hablar de méritos y tenemos que tener en cuenta que las mujeres acarrean una condición de desigualdad que viene mucho tiempo atrás”, explicó.

Entre las desigualdades citó como ejemplo las tareas de cuidado que no están repartidas en forma equitativa lo que hace que muchas veces los tiempos de la política no se concilien con la vida privada ya sea por los horarios de las reuniones, por las discriminaciones que sufren no solo en el ámbito político sino de la propia familia que cuestiona el interés de dedicarse a la política.

Para ganarse el espacio y hablar de méritos se debe partir de condiciones de equidad, la competencia y eso lo posibilitan las leyes de paridad que establecen que el 50 por ciento de varones y 50 por ciento de mujeres y así tengan la misma posibilidad de competir por un cargo sin considerar el otro tipo de legislación que reproduce situaciones de inequidad a la hora del financiamiento de las campañas.

“Es sabido que las mujeres reciben mucho menos financiamiento para solventar sus campañas electorales y los medios de comunicación también deben estar comprometidos con esta tarea porque muchas veces se las estereotipas, se las burla, se las difama durante las campañas electorales y eso crea condiciones de desigualdad, de violencia y discriminación. Los medios también deben comprometerse en el proceso con cobertura equitativas, no solo en el tiempo sino en la calidad del espacio”, agregó.

Albaine participó como invitada en la Academia de Formación Política para Mujeres que desde mayo cuenta con 80 participantes de todos los partidos políticos de todo el país, espacio promovido por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.