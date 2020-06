El doctor Osmar Galeano, director de la Novena Región Sanitaria - Paraguarí, cuestionó duramente al intendente Oscar Alfonzo, de la localidad de San Roque González de Santacruz, por haber violado su cuarentena al asistir a un acto público y además tratar de desacreditar la actuación de Salud Pública al alegar que no existen los casos de coronavirus.

El doctor Osmar Galeano confirmó a la radio Universo 970 AM que el intendente Oscar Alfonzo violó la cuarentena sanitaria para ir a participar de un acto protocolar de recepción de kits de alimentos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para el municipio de San Roque González de Santacruz, que tiene 64 personas contagiadas y varias sospechosas.

Alfonzo estaba guardando cuarentena porque su esposa era uno de los casos sospechosos de coronavirus. Según el entrevistado, al jefe comunal se hizo la prueba de COVID el pasado 6 de junio, por lo que recién el 20 de ese mes podía haber salido para sus actividades laborales tras dar negativo al examen laboratorial.

“Acá lo grave no es que tenga cerca suyo un caso confirmado o sospechoso, sino que el no cumplir con el protocolo sanitario. Ya sea positivo o negativo, se debe guardar cuarentena por 14 días. No hay justificación en su caso”, subrayó.

Galeano indicó que, como fue un círculo muy numeroso de personas la que estuvo en la recepción de los kits de alimentos, se evalúa si los presentes también deben ir a cuarentena ahora. “No sabemos qué contacto tuvieron con el afectado porque yo no estuve presente en el lugar”, agregó.

Por otra parte, agradeció el respaldo que dio anoche el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a los funcionarios de blanco de esa zona del país ante esta lamentable actuación del intendente. “Estos tiempos extraordinarios requieren autoridades que estén a la altura”, tuiteó el Secretario de Estado.

Consultado sobre si tuvo problemas anteriores con Alfonzo, el director sanitario respondió: “No hubo un roce con el intendente, pero trataba de infundir un descrédito con relación a los resultados que lanzaba mi equipo, decía que todo era una farsa y un teatro. También hay audio de su hermana, la concejal departamental (Juani Alfonzo), en el que dice que el COVID no existe. Si no nos van a acompañar, por lo menos que eviten difundir estas creencias y que nos dejen trabajar tranquilos”.

El departamento de Paraguarí registra actualmente 98 casos positivos de COVID-19. No obstante, un dato alentador es que en los últimos días se registraron pocos casos. De las 160 muestras analizadas ayer, solo dieron tres positivo, por lo que se espera controlar el foco de contagio. Sin embargo, Osmar Galeano dijo que es prematuro decir que la situación está controlada, de modo a no dar una falsa sensación de seguridad y que la ciudadanía se relaje.