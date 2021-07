En sesión de la Junta Municipal de Asunción, con 13 votos fue electo César Ojeda como intendente de Asunción, para completar el período actual (tres meses).

Ojeda reemplazará a Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien este martes renunció a su cargo de intendente para abocarse a su campaña de reelección al frente de la comuna capitalina.

“Como ciudadano en primer lugar y como representante de una ciudad en segundo lugar, me he propuesto someterme nuevamente a la voluntad popular, a fin de que me permitan concretar una agenda de gobierno diseñada en función a las necesidades de la institución municipal, ergo, la ciudadanía capitalina”, decía parte de la carta de renuncia de Rodríguez.

Asimismo, Rodríguez expresó su deseo de que en las próximas elecciones la decisión de la comunidad capitalina “nos permita fortalecer los lazos democráticos desde el lugar donde el soberano pueblo nos encomiende servir”.

Óscar Rodríguez resultó como ganador de las elecciones internas y será el representante del Partido Colorado para la Intendencia de Asunción en las municipales del 10 de octubre.