Fiscalía tiene en sus manos denuncia penal contra directivos del Banco Atlas

El 4 de febrero de 2021, el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana. No consta en la carpeta fiscal que el banco Atlas haya reportado la operación como sospechosa.



Fuente: La Caja Negra