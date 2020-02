Vicente Gómez, presidente de la Asociación de Cuidacoches, confirmó que él y sus compañeros asistirán mañana a las 7:30 a una reunión en la Municipalidad de Asunción, donde serán recibidos por concejales y también intentarán hablar con el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“Ellos piensan sacarnos a todos de la calle y eso no va a ser la solución, si hay una bolsa de trabajo para toda la gente no habría inconvenientes, pero ellos no tienen ninguna propuesta”, aseguró Gómez en conversación con Universo 970 AM.

Una de las intenciones de la Asociación es formalizar la labor que desempeñan mediante chalecos y carnets de identificación, para que los automovilistas confíen en ellos. Una idea similar había surgido en la época de Mario Ferreiro, sin embargo, no prosperó.

En caso de no llegar a un acuerdo durante el diálogo de mañana miércoles, unos 1.300 cuidacoches saldrán a cerrar las calles en protesta por la intención de impedirles “trabajar”.

Reconoció que anteriormente les ofrecieron puestos laborales, pero aclaró que los ingresos son ínfimos e insuficientes para mantener a sus familias, por lo que decidieron continuar en la misma actividad.

En tal sentido, este miércoles se prevé una feria de empleos en la sede de la ANR, de 8:00 a 12:00, a la que están invitados los cuidacoches. Se ofrecerán 200 vacancias en áreas como:

auxiliar de limpieza, playeros, lavaplatos de empresas gastronómicas, depósitos,