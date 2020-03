El compartir más tiempo en casa por el aislamiento social ante el coronavirus puede mostrar la otra cara de la moneda de la real vida de pareja que se construyó o no de a dos.

Las familias están viviendo un momento hasta novedoso desde la suspensión de actividades que aglomeren personas por lo que las habituales salidas están restringidas y esto se va extendiendo dejando como única opción pasar más horas de lo habitual en casa lo que implica compartir, conversar y vivir más de cerca la convivencia, situación que no ocurre con el trajín diario.

La pareja con o sin hijos no está exenta de esta realidad y es un momento para seguir construyendo juntos o todo lo contrario.

El psicólogo Osvaldo González explica que la cuarentena puede desnudar una falencia no resuelta en la pareja que es compartir, conversar y convivir muy de cerca y llegar a la conclusión de que no había vida de pareja entre ambos.

Con respecto a los matrimonios, destacó que por lo general los que tienen hijos dejan de lado la vida de pareja y solo pasan a ser padres, no salen juntos ni tienen momentos de intimidad.

“Cuando es un matrimonio con hijos dejan su vida de pareja y ya no cumplen dos roles, de pareja y de padres y es un grave error”, afirmó el profesional.

Y este es un momento de darse cuenta que la vida de pareja no existe, son mamá y papá pero no pareja, no la alimentaron ni construyeron juntos una relación y esta termina muriendo.

“Hay parejas o matrimonios que viven juntos pero esta situación los obliga a convivir hasta de manera forzada y es como que ese ritual de fin de semana, la esposa en la casa o con sus padres y el marido con los amigos, el asado y el fútbol no se cumple ahora como siempre y se ven obligados a compartir con alguien que en realidad no conocen”, indicó.

González señaló que existen parejas que están juntas hace 10 años y cuando se les consulta cuándo fue la última vez que tuvieron una salida juntos no lo recuerdan o fue hace 8 años y si no volvieron a estar solos en todo ese tiempo no se compartió nada. También hay casos de parejas que viven bajo el mismo techo pero ya ni la cama comparten y son situaciones que van agravando el panorama.

“Sí, viven juntos, van al trabajo, vuelven, tienen relaciones sexuales pero no hay un compartir y todo está centrado en los hijos”, apuntó.

El profesional a aprovechar este tiempo para reencontrarse con sus parejas, hablar, saber cómo se sienten no como padres sino como pareja y quitarle el lado positivo del tiempo que se tiene para compartir y buscar la unión real de la pareja con un plan de acción.