Dahiana Soledad ya se encuentra en su casa, luego de recibir el alta médico. La misma fue baleada por unos motochorros el pasado 20 de octubre en el interior de una estación de servicios.

En charla con C9N, la mujer indicó que tan solo hacía dos meses que estaba trabajando en turnos de 24 horas intercalados en el servicentro. Comentó que decidió trabajar para seguir su carrera de Nutrición.

“Yo estaba con mi compañero y nos llegaron de sorpresa, directo se fueron junto a nosotros. Al principio a mí no me vieron, recién al final uno de ellos me vio y se fueron para sacarme la billetera”, relató Martínez Gómez sobre el atraco cometido por dos motoasaltantes.

Tras recuperarse totalmente, la joven de 19 años espera retomar sus estudios universitarios y conseguir otro puesto laboral. “Voy a ver en qué trabajar, pero ya en algo más seguro”, acotó.

Por su parte, el padre de Dahiana agradeció todo el apoyo recibido durante el terrible episodio que pasó la familia en las últimas semanas. “Uno pierde la cordura; el aliento que nos dieron fue algo muy importante”, resaltó.

El violento hecho sucedió en el servicentro del emblema Petrochaco ubicado sobre la ruta I, a la altura de J. Augusto Saldívar.