El 26 de noviembre del 2019, el entonces presidente del Senado, Blas Llano, resolvió destituir al funcionario permanente Silvestre Luis Gómez Molinas e inhabilitarlo por dos años para ocupar cargos en la función pública.

La decisión la tomó en respuesta a la conclusión del sumario administrativo, que demostraba que el abogado no se presentaba a trabajar, es decir, fue uno de los tantos casos de planillerismo.

Gómez Molinas se ganó el repudio ciudadano en las últimas horas, no solamente por tratar de ingresar a un local comercial sin lavarse las manos, sino también por el trato denigrante que tuvo con el guardia de seguridad que le indicó que debía cumplir con esta norma sanitaria básica.

El abogado no solamente se negó a acatar la medida anticovid, sino también se sacó el tapabocas y escupió al guardia de seguridad en la cara.

Gómez Molinas se candidató a la presidencia de la seccional número 12 por el movimiento Colorado Añetete.

Me comentan que no es la 1ra. vez que actúa de esa manera el pelado, no quiere lavarse las manos al ingresar y al pedirle el guardia que lo haga reacciona así. Sucursal . Van a desvincular al guardia me comentaron. @Biggieexpress24 ojalá que no. Identifiquen al pelado. pic.twitter.com/3CjY07vnOG

— W@ll_E (@Lexpyccp) March 9, 2021 >