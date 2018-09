Los defensores públicos son los encargados de iniciar la demanda por prestación alimentaria y que esta se realice en tiempo y forma una vez que el demandante presente toda la documentación necesaria. El caso sigue hasta que concluya el proceso que en caso de incumplimiento por parte del progenitor, una vez que se tenga dictamen del juez, puede derivar en una situación penal.

“Cuando ya hay incumplimiento de lo dictado por el juez ya se pasa al fuero penal y es por eso que instamos a los padres que están a punto de ser denunciados ante el fuero penal ‘andá cortá el pasto para pasarle el alimento a tus niños’ porque los hijos no tienen la culpa de las peleas de los padres y si hay problemas entre ellos directamente ya no pasan el sustento y son esos inconvenientes los que solucionamos los defensores”, explicó la Defensora General interina doctora Selva Morel de Acevedo en entrevista con la 650 AM.

Explicó que para iniciar la demanda por prestación de alimentos se requiere el certificado de nacimiento del niño, la documentación del padre con detalles de dónde trabaja, monto que recibe en forma mensual o caudal de la familia porque la demanda no solo alcanza al progenitor sino a los abuelos, en caso de incumplimiento.

“La demanda no solo alcanza al papá porque si este no puede estas obligaciones pasan a los abuelos, lastimosamente pero lo hacemos”, señaló Morel.

Entre las causas que llegan hasta la defensoría también se encuentran los casos de pacientes que requieren terapia intensiva y tropiezan con la escasez de camas disponibles para el traslado.

“Esto se da en situación de hospital, el defensor se comunica con el médico tratante y por medio del convenio firmado entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia por medio de SEME se mueve el itinerario para encontrar al defensor público de turno que va a lograr esa ayuda, SEME dice en tal o cual hospital hay cama para el niño y la ambulancia es la encargada de llevar a la familia que muchas veces ni para el pasaje tiene”, explica la defensora.

Si luego de todo el proceso no se encuentra cama disponible en el sector público, ese paciente debe ser derivado a un servicio privado y todos los gastos corren por cuenta el MSP. “El niño debe ser atendido sí o sí”, puntualizó.