A través de su cuenta de Instagram, Pedro Wilson Marinoni, adelantó que próximamente el procesado Cucho Cabaña contará muchas verdades.

“Creo que muy pronto ya va a dejar de decir: hasta ahí nomás te puedo decir y va a contar muchas cosas que la gente ya sabe se imagina que él sabe. La única diferencia es que según me dijo el tiene como probar todo cuanto diga. Para alquilar balcones va a estar” , expresó Marinoni.

El abogado compartió además un mensaje que el propio Cucho difundió en sus redes y que pidió difundir para que llegue a la mayor cantidad de personas.

“Le ayudás, te recibe en su casa, tereré, hacés lo imposible que le crean, das hasta lo que no tenés para que llegue sin pedir nada a cambio Y después fácil, te manda preso y te saca hasta lo que no es tuyo. Para los amigos no hay ley y para los que no son, todo el peso de la ley fueron tus palabras Judas”, señala el mensaje de Cabaña.

Cucho denunció en reiteradas ocasiones el robo de sus pertenencia, entre ellas, una pistola 9 mm de la marca Glock Austria enchapada en oro, como así también “más de veinte (20) anatómicos, ropa interior”.