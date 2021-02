“Mis disculpas públicas a la señora Ministra, no estuve bien. La muerte de los presos me llevó al exabrupto. No volverá a pasar. Estoy arrepentido y reconozco mi error”, publicó en su Facebook el defensor del Pueblo, Miguel Godoy.

Durante la crisis vivida ayer en la penitenciaría de Tacumbú, se hizo presente Miguel Godoy para encarar a la ministra Cecilia Pérez y solicitarle su renuncia. “Hay presos degollados en la cárcel y vos maquillada en los canales de televisión. Esto ya es el colmo, usted debe ir a su casa”, lanzó el hombre cuando la autoridad estaba dando un reporte a la prensa. Esto fue tomado por muchos como un mero oportunismo político.

El abogado Ricardo Preda mencionó al respecto que “si queremos tener un país serio, apuntemos a quienes construyen como Cecilia Pérez y desterremos a los que con su arrogante ignorancia y miserable oportunismo, sólo tratan de destruir. Miguel Godoy, es sólo un ejemplo, hay otros/as”.

A su vez, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, indicó a la 730 AM que ni vale la pena hablar del atropello que sufrió ayer en medio de la caótica situación en el penal. “Me enviaron la captura de su disculpa, que estaba preocupado por los muertos…”, agregó sin acotar más nada al respecto.

Hasta el momento fueron confirmadas ya siete muertes durante la revuelta registrada en Tacumbú tras el traslado a la Agrupación Especializada del recluso Orlando Efrén Benítez, quien pertenecía al grupo de Jakare Po, debido a un supuesto plan de fuga. Los internos de alegaron que el traslado correspondía a un privilegio y luego sospecharon que se iba a trasladar a las demás cabecillas, entre ellos a los del clan Rotela.