El comisario Blas Vera, jefe de la Agrupación Especializada, sostuvo que Efraín Alegre no tiene celular en su celda. Pero, indicó que harán una revisión, tras las publicaciones constantes en la cuenta personal del titular del PLRA.

Ante la inquietud de las personas privadas de libertad de la Agrupación Especializada por las constantes visitas que reciben Efraín Alegre, el comisario Blas Vera señaló que “a los nuevos internos se les da un período de gracia de 8 días para que se acomode. Luego se adecuan al horario normal de visitas que es miércoles, sábado y domingo”.

Sobre las publicaciones diarias en la cuenta personal en las redes sociales del titular del PLRA, el jefe del Agrupación indicó que Alegre no cuenta con autorización para portar un teléfono dentro de su celda.

“Él no tiene celular. Me dijeron supuestamente que estaba haciendo publicaciones en sus redes sociales y él me dijo que que su secretario se encarga de ese tema”, indicó a Universo 970.

Asimismo, agregó que tampoco los visitantes pueden ingresar con teléfonos dentro de la Agrupación. Sin embargo, el comisario indicó que se hizo una excepción con el senador Fernando Lugo, en el primer día de reclusión de Efraín Alegre.