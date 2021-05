En entrevista con el programa “Fuego Cruzado” emitido por GEN, el capitán Luis Rojas admitió que la mayoría de los que votaron el domingo en la Asamblea Nacional del CBVP decidieron “apostar por el cambio” en la institución, eligiéndolo como su nuevo titular luego de más de 20 años bajo el mando de Rafael Valdez.

El mismo aseguró que “no creen en el Mesías bombero que traiga la receta mágica” sino más bien en propuestas que tuvieron éxito en estructuras menores como la Segunda Compañía donde llegó a ser comandante.

Rojas habló sobre la necesidad de una unidad interna en el Cuerpo de Bomberos y el hecho de dejar de lado las diferencias para poder avanzar en un proceso de continua mejora. Asimismo, destacó que es necesaria una transparencia en la administración financiera.

“Partimos de la premisa de que no tenemos el monopolio del servicio de bomberos, el Paraguay cambió”, expresó, destacando el trabajo coordinado con los Bomberos Azules y los Bomberos Voluntarios de Asunción.

El nuevo presidente del CBVP propuso la creación de una Superintendencia de Bomberos que dependa del Ministerio del Interior, a fin de “no tener gente disfrazada de bomberos pidiendo dinero” y como regulador de la creación de unidades.

En otro orden de cosas, admitió que el dinero de la institución debería ser utilizado para equipar los cuarteles de bomberos o para las labores misionales, aunque lastimosamente fue mal administrado durante los últimos años.

Rojas detalló que el CBVP es el más grande en cuanto a infraestructura en comparación a otros cuerpos de bomberos, con más de 120 cuarteles distribuidos a nivel país, con 9.000 integrantes que prestan servicio voluntario.

“Como bomberos desde que comenzó la pandemia seguimos firmes 24 horas. Hemos perdido compañeros y familiares como consecuencia del COVID-19”, refirió. En igual sentido, admitió que una gran parte del presupuesto está destinado hoy día a la adquisición de equipos de protección individual durante esta pandemia.

Dentro del Plan Nacional de Vacunación se encuentran incluidos junto con los policías y militares en la siguiente etapa de este proceso, mencionó durante la entrevista en el programa del canal GEN. Sobre este punto, dijo que si ellos no son vacunados en ese grupo “quién se encargará de la emergencia”.

El hombre es un “un hombre o mujer enamorado del servicio”, declaró la nueva máxima autoridad de CBVP, asegurando que se trata de “una pasión única” al tratarse de un voluntariado. Al ser un trabajo profesional voluntario que exige respuestas las 24 horas, en el momento en que trabajan para ganarse la vida varios de ellos cobran un salario generado con el aporte de la comunidad en la que estén prestando servicios, refirió.

Rojas adelantó que se está trabajando para incluir modificaciones a la ley vigente con el propósito de proteger el servicio de los bomberos y dar nuevas condiciones a la operatividad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Cada compañía tiene sus respectivos protocolos sanitarios para realizar un “servicio seguro” y evitar contagios de COVID-19 entre sus miembros, mencionó. Cabe destacar que hasta el momento los casos que se produjeron a nivel interno fueron mínimos, sobre todo por el cumplimiento estricto de las medidas.

El aporte estatal al CBVP es de aproximadamente G. 6.000 millones y el problema es el flujo de pago, según indicó. El problema radica en la rendición de cuentas que “es muy engorrosa” y complicada. “Hay cosas que no cuadran y que estamos viendo”.

Rojas dijo que hubo una gran desprolijidad en la anterior gestión del saliente Rafael Valdez y que hoy día tiene sus consecuencias, por ello tienen grandes problemas a nivel administrativo y financiero que deben afrontar. En cuanto al aporte municipal, “no tiene la frecuencia que debería tener”, acotó.

El presidente de la institución bomberil dijo que desde este lunes todas las sesiones del directorio serán transmitidas de manera virtual, a modo de brindar mayor transparencia y con ello permitir también más participación y control, sobre todo de la ciudadanía que es la que aporte al CBVP.

De igual manera, dijo que se encargarán de hacer un “corte administrativo profundo” y de lograr la socialización de la información financiera del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, a modo de que todos sepan cómo se manejan los recursos internos.

“Hay gastos que pueden ser legales, pero pueden ser inapropiados. Si tengo bomberos que no tienen zapatos para combatir, no puedo darme lujos. La calidad del gasto debe ser una prioridad atendiendo a la función misional que tenemos nosotros, no podemos estar gastando en sostener una estructura administrativa en detrimento de una cuestión operacional”, manifestó a Fuego Cruzado.

Según Rojas, el estatuto y el reglamento general deben ser modificados después de 20 años ya que se encuentran desfasados, teniendo que limitarse la reelección de autoridades para preservar el sistema democrático.