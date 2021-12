Entre la tardecita del 24 de diciembre y la mañana del 25 se ocuparon el 100% de las camas, según el doctor Alexis Mateos, coordinador médico del Servicio de Emergencias de Adultos.

“A partir del mediodía del 25 de diciembre empezaron a llegar pacientes descompensados con cuadros de cirrosis, cardiópatas, hipertensos, sépticos, diabéticos, pacientes nefrológicos crónico", comentó el doctor.

Reveló que también hubo cuadros de deshidratación, principalmente en adultos mayores ya con dificultad y alteraciones de memoria lo que no les permite hidratarse adecuadamente.

Se recomienda no excederse en las comidas, bebidas y cuidar la hidratación ante la ola de calor que golpea al país.

“El golpe de calor es un trastorno del cuerpo y sucede cuando este no puede regular la temperatura y puede llegar incluso hasta los 40 grados y alterar al corazón, el cerebro, y producir varios síntomas. Uno empieza con mareos, se siente deshidratado, ya no tiene tanto sudor para compensar ese calor, entonces la piel se pone caliente y después si no se trata, van empeorando los síntomas, cada vez más mareados, con agitaciones e incluso se pueden desmayar, sufrir convulsiones, incluso puede llevar a la muerte si se retrasa el tratamiento”, explicó el cardiólogo Alfredo Meza de Medicina Cardiovascular

FORMA DE EVITAR EL GOLPE

Tratar de evitar salir o exponerse al sol en horas pico de calor, entre las 10 y las 16

Usar ropa holgada, liviana o clara para no aumentar el calor corporal.

En caso de presentar algún síntoma, buscar un lugar de sombra, airear lo más posible, colocar compresa fría o algo fresco en las axilas, o ingle, remojar con manguera si es necesario. De no haber mejoría, acudir a un centro asistencial.

GRUPOS DE RIESGO

Quienes padecen alguna cardiopatía, consumen antihipertensivos, diuréticos deben tener más cuidado, ya que estos medicamentos hacen orinar bastante y eso provoca la deshidratación.