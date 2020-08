“Informo a la ciudadanía en general que he dado positivo a la prueba del COVID-19. Desde el primer día que presenté síntomas, me he aislado he realizado la prueba del hisopado”, señaló la diputada Blanca Vargas de Caballero.

La parlamentaria mencionó que se encuentra en total aislamiento desde el inicio de los síntomas para salvaguardar la salud de sus familiares, colegas y ciudadanía en general.

Es el segundo caso de COVID-19 que se da entre legisladores de la Cámara Baja. El primero fue el diputado colorado, Édgar Espínola, hace apenas unos días.

Ante esta situación, la Cámara de Diputados dispuso medidas para evitar un mayor contagio en la institución, ya que además de los parlamentarios, también hay funcionarios infectados.

Entre las disposiciones establecidas, se destacan la desinfección total del edificio y la reducción al mínimo de los funcionarios en las oficinas.