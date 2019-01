Uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la ANR, Fernando Ayala se refirió a la reunión durante el receso partidario, en la que a pesar de no haber quórum se emitió un comunicado de apoyo a la decisión del gobierno de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, mientras que el titular del partido, Pedro Alliana se encontraba bajo tratamiento por problemas de salud.

Ayala detalló que se trató de una reunión informal y que cobró notoriedad con la presencia del canciller Luis Castiglioni quien dio detalles sobre la situación de Venezuela, del Grupo de Lima y los demás presentes aprovecharon la ocasión para consultas relacionados y sacarse dudas al respecto.

La sorpresa fue aun mayor para Ayala cuando se emitió el pronunciamiento, ya que consideró a Filártiga como una persona prudente y con sentido político, “estuve seguro que actuó en consecuencia con el movimiento pero no fue así, me extraña que haya tomado una decisión así sin consultar antes”.

Por ello consideró fundamental que el mencionado explique cómo se llegó a esa reunión, para aplacar las voces que incluso hablan de traición a Horacio Cartes, “hasta que no hable no puedo saber si consultó o no la posición del movimiento”, agregó en contacto con la 970 AM.

Ayala manifestó además que este hecho plantea la necesidad de mejorar la comunicación entre los integrantes de Honor Colorado, para evitar caer en desinformaciones, y sobretodo trabajar con una hoja de ruta.