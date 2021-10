La medida afecta a Feliciano Bernal Maíz, Hugo Bernal, Laubrindo Balbuena Maíz y Elizandro Balbuena, quienes son los sindicados de haber secuestrado y luego asesinado a tiros a Ríos en julio pasado.

La fiscalía ya había imputado a estas personas y había solicitado la captura de todos, ahora la magistrada Montanía, dio curso favorable al pedido y se impartirá la orden de búsqueda.

Jorge Ríos había sido secuestrado por estas personas que llegaron hasta la estancia Dos Hermanos, ubicada en el distrito de Sargento José Félix López, en el departamento de Concepción el 28 de junio pasado. Días después el joven fue ejecutado por sus captores, su cuerpo fue encontrado en territorio brasileño.

En principio los captores de Ríos, habían solicitado el pago de US$ 200.000, pero no se pudo pagar debido a que los captores ya no se comunicaron con la familia del muchacho.