La cifra de 80.000 suspensiones de contratos comunicadas a IPS no equivale a número de desempleos, sino a trabajadores en pausas temporales, que mantienen sus vínculos laborales y sus derechos a cobertura médica. Al final de la cuarentena se reincorporarán, siempre y cuando la empresa no cierre.

Las suspensiones laborales que el Ministerio del Trabajo comunicó al IPS de momento no son despidos, sino pausas provisorias, durante las cuales la previsional entrega al afectado una compensación económica equivalente al 50 % del salario mínimo.

Así lo explicó la ministra Carla Bacigalupo, quien aclaró que en el transcurso del tiempo habrá que analizar si estas empresas que cesaron temporalmente los contratos, finalmente deciden reanudar o se ven forzadas a cerrar al finalizar la cuarentena. Recién allí se podrá decir si los números de hoy se convierten en despidos.

“Un restaurant que no pudo operar desde el 10 o 12 de marzo, retiene al trabajador, pide una pausa, pero no lo desvincula, este empleado mantiene la misma antigüedad y los mismos derechos, pero lo que hace el empleador es no pagarle por un mes o dos, de acuerdo a la cuarentena obligatoria”, comentó Bacigalupo en conversación con radio Universo.

La figura de la suspensión de contrato establecida en el Código Laboral y combinada con la ley de Emergencia Nacional que contempla una compensación de la mitad del salario mínimo, hoy representa un beneficio para empleadores y trabajadores, pues el empresario retiene a su trabajador y no le paga nada durante el periodo de inactividad, ya que el IPS asume la carga de proporcionar un monto en su lugar.

Bacigalupo anunció que se intentará prolongar este periodo de compensación económica y de seguir incluyendo a ciertos sectores dentro de los suspendidos, para que así se mantenga esta asistencia por el mayor tiempo posible y no pasen a la categoría de desempleados.