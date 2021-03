El doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, charló hoy con la radio 650 AM respecto a las desafortunadas declaraciones de los doctores Julio Rolón y Guillermo Sequera. Al respecto, las tildó de desatinadas, malintencionadas y mal informadas.

El entrevistado alegó que no le sorprende nada lo dicho por el doctor Rolón porque no suele ser atinado en sus declaraciones. “Las autoridades no saben actualmente cuál es la situación de la pandemia, ellos no han estado nunca en ningún hospital, no conocen lo que es trabajar día a día y convivir con la muerte”, agregó.

“Están creando dos bandos: el de los médicos de guerra que trabajan en los hospitales y los médicos de escritorio, quienes deberían solucionar los problemas administrativos pero no lo hacen. Es peligroso este juego para ellos, porque son ellos quienes están siendo desacreditados ante la sociedad y no nosotros”, argumentó además.

Fusillo comentó que desde el inicio de la pandemia los que sí están trabajando son los “médicos de guerra” y que siempre dieron la cara mientras otros colegas se escondieron del virus. “No saben dónde están parados. Insinuar algo sobre el personal del INERAM es algo absolutamente condenable. Desde el inicio dimos la cara científicamente cuando ni siquiera los delineamientos del Ministerio de Salud eran claros”, arremetió.

El neumólogo indicó que esperan el pedido de disculpas de las autoridades sanitarias, ya que no pueden dejar pasar este tipo de declaraciones. “Deben ponerse a la altura o dar un paso al costado. Queremos que el Ministro aparezca y haya un liderazgo real, ni del presidente tenemos, estamos descabezados en esta guerra”, lanzó. “La tensión está generada. Si no están preparados para ocupar el cargo, y yo sé que algunos no lo están, deberían dar un paso al costado”, puntualizó.

Anoche, el viceministro Rolón solicitó a los médicos y enfermeros que no usen la situación para hacer campaña política y ganar protagonismo. En tanto que Guillermo Sequera aseguró que por una cuestión de descoordinación, muchas veces el personal de blanco desconoce que sí hay medicamentos en las farmacias de los hospitales públicos.

El viceministro de Salud, Julio Rolón, hace un llamado a la “calma y a la reflexión”.



Pide a sus colegas “no convertir la desgracia de la gente en una oportunidad para adquirir protagonismo a través de la prensa”



“Hoy en el INERAM contamos con Atracurio y Midazolam”#650AM pic.twitter.com/o8JjJQyq4k — Radio Uno 650 AM (@UNO650AM) March 4, 2021