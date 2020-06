El secretario de Estado detalló que 5.000 paraguayos ya ingresaron al país desde el cierre de fronteras decretado en marzo a causa de la pandemia del coronavirus.

Indicó que, mediante embajadas y consulados paraguayos en diversas regiones del mundo, se maneja un promedio de 3.500 a 3.600 connacionales que solicitaron volver a territorio nacional.

Sin embargo, aclaró que la cifra es dinámica, ya que los pedidos se acumulan con el correr de los días. Además, explicó que el ingreso al país se concreta gradualmente.

“Es muy probable, casi con certeza, que tengamos presencia de paraguayos en la gran mayoría de los países del mundo. También, que muchos de ellos quieren regresar y no pueden contactar con nuestras embajadas y consulados. Por lo tanto, no están registrados, pero la proyección que manejamos es que ese número podría ser cercano a los 20.000 o 25.000”, expresó en contacto con 1000 AM.

Mencionó que la decisión de cerrar las fronteras para contener la pandemia, fue una medida extraordinaria y excepcional ante una situación extraordinaria.

Por otra parte, dejó en claro que todos los connacionales que ingresan al país deben cumplir cuarentena obligatoria en los albergues u hoteles salud, habilitados por el Gobierno para evitar la propagación de la covid-19.

“La gente busca maneras de no hacerlo, consultan cómo no hacerlo e ir directamente a sus casas, pero en definitiva todos cumplen”, refirió.

No obstante, aclaró que las cuarentenas domiciliarias son dispuestas por recomendación de personal sanitario y destacó que estas se cumplen exclusivamente por razones médicas.

El ministro explicó que el Centro de Coordinación Interinstitucional, no cuenta con presupuesto propio. Señaló que la misma se maneja con recursos de los distintos entes que lo conforman.