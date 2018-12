En el estudio fueron tomadas muestras de la población infantil expuesta a los cultivos de soja y fumigación intensiva de la Colonia San Juan del Departamento de Canindeyú. La doctora Stela Benítez, quien formó parte del equipo de investigación explicó que el resultado no confirma que los plaguicidas son los que causan el daño genético sino que los niños expuestos tienen un mayor daño genético que aquellos que no viven en las mismas condiciones.

¿Cuánto cuesta a una persona, a una familia y al Estado sostener el cáncer tanto económica como afectivamente? es la pregunta de la doctora Stela Benítez, médica pediatra, a partir de la conclusión de una investigación sobre la exposición de niños a plaguicidas en zona de cultivo de soja en la Colonia San Juan de Canindeyú, que indica: “se encontró mayor efecto genotóxico y citotóxico en niños expuestos a plaguicidas, comparado con niños no expuestos. Estas diferencias son estadísticamente significativas y no pueden ser explicadas por la influencia de otros factores demográficos o ambientales examinados”.

El Proyecto 14 INV 180 Exposición potencial a plaguicidas y evaluación de daño en el ADN a través del ensayo cometa y test de micronúcleos y nivel de colinesterasa plasmática en niños de población rural fue financiado por Conacyt y la Facultad de Ciencias Médicas UCA y fue realizado en el 2016 en la población infantil de la comunidad asentada hace años en la que habitan agricultores dedicados a la actividad rural para el autoconsumo y renta.

“El propósito fue indagar qué efectos podría tener en la salud de los niños el modelo productivo nuestro actual que utiliza una agricultura intensiva y utiliza plaguicidas en forma intensiva y puede afectar la salud humana en forma aguda, subaguda y crónica y también la biodiversidad. Puede afectar órganos no blandos, las mariposas, abejas, el medio ambiente por la tala indiscriminada de árboles y expulsa campesinos en sus lugares de trabajo”, explicó Benítez.

En el estudio fueron excluidos niños cuyos padres son fumadores o que recibieron alguna medicación o radiación previa. “Tomamos una población expuesta a los cultivos de soja y fumigación intensiva y los resultados fueron contrastados con la población control de Cordillera de campesinos cañicultores que se dedican al cultivo de hortalizas y están certificados internacionalmente que no usan ningún tipo de plaguicidas”, detalló la profesional.

Benítez explicó que fue indagado el daño del material genético y ese daño puede estar relacionado, no es causa-efecto, es probabilidad, aclaró.

“En el ADN puede estar relacionado con una mutación, mutan células y hay trabajos muy interesantes que muestran su relación con otras enfermedades con neurodesarrollo, toxicidad metabólica entonces, mutar puede estar relacionado con el riesgo de padecer cáncer”, añadió.

Con relación a la probabilidad de que los pobladores expuestos a las fumigaciones con plaguicidas padezcan cáncer, Benítez explicó que el cáncer significa expresión genética; la persona puede tener la predisposición y el medio ambiente interno o externo hacer que se desarrolle así como puede tener esa predisposición y una vida saluda y jamás tener cáncer o tener la predisposición genética y sea el medio ambiente el que haga que se manifieste la enfermedad.

Riesgos de la exposición

Por ello, la investigación tiene al cáncer como segunda connotación de riesgo y la tercera es la teratogénesis que está relacionada y puede hacer que generaciones futuras padezcan enfermedades del neurodesarrollo, además de abortos, infertilidad o malformaciones congénitas.

“Esto es daño genético, no encontramos otras causas y no podemos decir que los plaguicidas son los que causaron este daño genético sino que los niños expuestos a cultivo de soja tienen mayor daño genético que los niños que no están expuestos a ningún tipo de plaguicidas y otros factores de confusión demográficos no encontramos”, reiteró.

La relevancia del estudio hecho en el 2016 fue tal que un grupo de investigadores franceses vino al país y el estudio fue repetido a través del ensayo cometa y fue hecho a niños de la misma edad, de la misma población y no hubo cambio alguno con relación al daño genético de dos años atrás, puntualizó Benítez.

En marzo próximo se tendrán los resultados de las muestras de cabello tomadas a 50 niños de la comunidad. “Tendremos los resultados y eso va a fortalecer mucho más nuestra investigación y depende de todos los paraguayos a que esto quede en el olvido o llegue a instancias mayores”.

Responsabilidad estatal

“Es función del Ministerio de Salud Pública, el de Agricultura, el Medio Ambiente mitigar todas las situaciones que pudieran hacer que este daño exprese algún tipo de enfermedad. Todas las acciones de prevención y promoción deben ser dados no solo para los niños de San Juan o los adultos campesinos sino para todos los campesinos afectados por este modelo de producción, es tarea de todos los ciudadanos de tener conciencia, es tarea de las instituciones del Estado cumplir con las normativas mínimas de fumigación”, agregó.

Destacó que la fumigación aérea está prohibida en Europa y en Paraguay no y que además tampoco se realiza el aviso a la población para que tenga en cuenta la hora de la fumigación o la aplicación en teoría del cumplimiento de las normativas de uso adecuado de agroquímicos.

“Estos daños deberían mitigarse y para eso están los aparatos legislativo y Ejecutivo y todas las instituciones correspondientes que deberían empoderarse y ver las condiciones en las que están los campesinos que no tienen apoyo tecnológico”, puntualizó.

El estudio será publicado en breve en el Indian Journal of Medical Research.