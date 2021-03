El Dr. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud, dijo a radio 650 AM que no tienen en concreto la fecha de llegada de las vacunas contra el Covid-19, tanto las del mecanismo Covax como las 2 millones que fueron cedidas por Taiwán. “Lastimosamente la fecha es lo que no tenemos, a mí algunas veces ya me da vergüenza cuando me preguntan porque es la misma cosa hace tiempo, pero no podemos decir una fecha y no llega, así quedaremos peor”, reconoció.

En medio de tanta incertidumbre, la autoridad resaltó que sí se avanzó con el mecanismo Covax, luego de que el ministro Julio Borba exigiera al representante de la OMS que Paraguay ya sea acreedor de las vacunas pagadas por adelantado. “Eso está más cerca de nosotros; es cansino decir pero la fecha no tenemos. Lo que dicen desde el mecanismo Covax es lo mismo que nos dicen hace meses: que la producción no da abasto y que unos pocos países coparon toda la producción. Prometieron tener prioridad. Estamos muy ansiosos porque esta es la luz al final del túnel”, dijo.

Martínez precisó que Paraguay necesita 2 millones de dosis para salir del actual atolladero, de modo a inmunizar a todo el personal sanitario y comenzar a vacunar a los adultos mayores. “Nosotros no podemos esperar hasta junio, ayer nomás tuvimos un récord de fallecidos. Acá hay que jugarse el todo por el todo para traer las vacunas a como dé lugar. Buscar todos los mecanismos y golpear todas las puertas e incluso golpear las mesas”, insistió.

Esta semana ya se empieza a vacunar con la segunda dosis de la Sputnik V, comentó el Viceministro. Destacó que aquellos que recibieron la primera vacuna no mostraron ningún efecto secundario, excepto los leves y normales como dolor en el lugar de la inyección, cefalea, brote febril mínimo, pero nada grave.