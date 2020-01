El abogado Daniel Alarcón, representante de Javier Emilio Mendoza, indicó a la radio Universo que presentaron una denuncia penal contra Germán Gustavo Giménez (27) por el accidente que protagonizó el pasado 28 de diciembre, sobre las calles EEUU y 25 de mayo de Asunción.

“Estaba conduciendo en estado de ebriedad, pasando luz roja y en exceso de velocidad. Llamó poderosamente la atención en que el parte policial no se dejó constancia de que el hombre estaba huyendo de una barrera de la PMT y la Policía Nacional”, dijo.

El abogado de la víctima indicó que también fue llamativa la conducta de la familia del responsable. “El padre es un exmilitar, que tendría antecedentes en el ejercicio de su carrera, pero no me costa eso. Pasó a retiro porque estuvo involucrado en la salida de Lugo, según la información extraoficial que tengo pero no me costa. Eso le da el acceso de hablar con la gente y buscar a los amigos, pero no digo que eso esté ocurriendo”, agregó.

Por último comentó que su cliente está recuperándose y que el vehículo quedó destruido.