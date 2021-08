En entrevista con el canal Gen y radio Universo, el doctor Tomás Mateo Balmelli se refirió a la polémica publicación del Fondo Ruso, que comunicó una eficacia del 93,5% de su primera dosis de Sputnik en Paraguay.

Al respecto indicó que el Ministerio de Salud del Paraguay proporcionó a Rusia tres o cuatro variables para que llegue a esa conclusión. Detalló que estas variables son la lista de los 320.000 vacunados, el seguimiento de cuáles de ellos luego dieron positivo vía el 154 y cuáles se internaron mediante el SEME.

Sin embargo, Balmelli fue categórico al afirmar que no se hizo un ensayo clínico, no fue monitoreado, no se hizo una trazabilidad y que esta conclusión puede verse afectada por muchísimas otras variables que no se tuvieron en cuenta.

“No tiene ningún rigor científico, eso no significa que una vacuna con monodosis no sea efectiva, sino que este análisis hecho por Rusia no tiene ninguna validez. Esto sucede lo mismo con la Ivermectina que no tiene un sustento científico. Para que se haga un buen ensayo clínico, se debe formar el grupo a ser analizado y se compara con otro grupo que recibe el placebo”, dijo.

Sostuvo que ahora recién se enteró que la Sputnik Light posee el mismo componente que el primer componente de las dos dosis. “Hay conflicto de intereses, cada farmacéutica cree que su vacuna es la mejor. Estamos ante la opinión sesgada del laboratorio que la produce por el motivo de la confidencialidad. Nosotros desconocemos de qué se hacen las vacunas, solo sabemos lo que informan los laboratorios”, agregó.

Por otro lado Balmelli sostuvo que el Ministerio de Salud debe mostrar los documentos y decir quién fue la persona que otorgó los datos a Rusa. A su parecer, las autoridades sanitarias se equivocaron al exponer los datos parciales, porque creó confusión, inestabilidad y tumulto, lo cual termina con que la gente no vaya a completar su inmunización. Aseguró que primero debieron hacer un ensayo clínico para corroborar o descartar la hipótesis que dio a conocer Rusia ayer.

Por su parte, el doctor Rodrigo González, experto en microbiología de la Universidad de Harvard, sostuvo que los datos son meramente anecdóticos porque no hay evidencia científica y primero deben publicarse oficialmente en una revista especializada para que sean tomados en serio.

“Para mí, esto debe verse con escepticismo”, indicó el entrevistado de Gen.

Según González, las variables que deben tenerse en cuenta en un ensayo son los números de pacientes analizados, sus distribuciones según edades, condiciones clínicas, entre otros.