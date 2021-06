A criterio del economista Pablo Herken, el presidente de la República le dio prioridad a la economía en este tiempo de pandemia y ubicó a la salud en tercer o en cuarto lugar, al no anticipar lo que está sucediendo hoy, donde pese a ver lo que ocurre, se mantiene en su posición.

“Le interesa más el cemento o el asfalto que una jeringa o una UTI o un medicamento determinado, solamente ve cemento o asfalto o inaugura puentes, como si lo hiciera en un Paraguay perfecto, donde dice: miran, se está muriendo gente, pero yo estoy habilitando puentes”, opinó Herken.

Refutó la teoría de que no pueden redistribuirse los recursos de obras públicas a Salud, pues mediante una ley de emergencia en el Parlamento, es factible conceder la autorización y aplicarla cuanto antes.

Para Herken, Abdo tiene una obsesión con las obras y lo demuestra en las reiteradas menciones en sus discursos, en los que asegura que en cinco años de Gobierno dejará más obras que Stroessner y que todas las administraciones anteriores a la suya.

A partir del inicio de la pandemia, pero sobre todo, desde la escalada de fallecidos por Covid-19, cada placa arrastrará consigo los nombres de todas las víctimas del coronavirus, debido a que se dio prioridad a lo material antes que a la salud.

“Es un Marito indolente, inhumano, que no siente no fraterniza, no acompaña, no recorre no abraza a los pacientes, a los médicos y enfermeras que no dice nada respecto al sacrificio”, concluyó. Los detalles de su crítica a la actual administración se encuentran en su artículo publicado en el diario La Nación.