Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, desbarató la historia que se conocía respecto al militar que contagió a 21 personas. Aseguró que no se descarta que pudo haberse contagiado fuera del albergue, ya que el uniformado niega el supuesto intercambio de favores con una mujer aislada.

En entrevista con la radio 1000 AM, el epidemiológico Guillermo Sequera mencionó que el militar niega que haya ocurrido el intercambio de favores con un encuentro íntimo en el albergue de Ciudad del Este.

“No sabemos lo que pasó con él, porque primero dio negativo al test y 15 días después presentó los síntomas. Se pudo haber contagiado fuera del albergue también, él vive en Ciudad del Este y allí hay circulación comunitaria. No sabemos si se relajó al dejar el albergue y se contagió”, esgrimió.

Sequera indicó que preocupa mucho que se filtren datos de los casos confirmados porque muchas veces se les ponen “firuletes” y medias verdades o solo rumores. Es por esto que muchas personas no confían más en el Ministerio de Salud cuando son abordados y aparecen los conocidos casos sin nexos. “La gente no nos quiere contar más sus historias porque dicen que Vigilancia cuenta todo. Nos cortan por la cara cuando llamamos. Muchos tuvieron contacto con otra que entró kañyhápe al país y no quieren contar eso”, ejemplificó.