En conversación con la radio 650 AM, el legislador colorado Sergio Godoy mencionó que el problema actual de la inseguridad no es algo nuevo pero que se reclama la completa inacción de las actuales autoridades. Además recalcó que se cumplió el plazo dado por el presidente Mario Abdo Benítez para conseguir resultados.

“A mí ya me decía la gente de la Fiscalía que Arnaldo Giuzzio (quien fue agente fiscal) es muy soberbio, vive en su mundo, cree que todo lo que él hace está bien. La gente necesita que lidere las fuerzas policiales. Una persona con un objetivo claro y que esté donde están los hechos, acompañando. Esa es la parte preocupante”, refirió.

El congresista del cartismo sostuvo que el Ministro del Interior es un completo inútil en materia de lucha contra la inseguridad. “Este ministro es un inútil y no tiene mando, este no lidera. Se encierra en su despacho y sale cada tanto para algún acto con el presidente. Hasta ahora no pudieron levantar al grupo Lince, que desde que entró (Juan Ernesto) Villamayor no hicieron más que desprestigiarlos”, arremetió.

“Si uno vive en un termo, la verdad que no va a mejorar nada, más ahora que vienen las fiestas de fin de año y los traslados de dinero que habrá. Marito también vive en un termo, le escuchás y está todo bien, por eso le mantiene a Giuzzio. Son dos amigos que viven en un termo”, lanzó Godoy.

El entrevistado indicó que los políticos se sienten frustrados por la falta de respuestas de Giuzzio y que esto lo resienten aún más los demás ciudadanos que están desprotegidos. Lamentó también que no existen los votos suficientes para interpelarlo. “En el Senado hay una alianza de Añetete con una parte de la izquierda y del Partido Liberal y entonces es difícil conseguir los votos”, agregó.