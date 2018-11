La responsabilidad familiar en el desarrollo saludable del niño es fundamental y no se centra solo en qué come sino también en qué actividad física realiza. El juego durante la infancia marca la predisposición a adquirir diabetes además de la calidad de alimentos diarios. Un plan alimentario saludable debe seguirlo toda la familia y no solo la persona detectada con diabetes, indica la doctora María Del Rocío Aparicio.

María Candia con sus 70 años se realizó en un mes dos veces el examen de glicemia para confirmar o descartar diabetes. Esta última su nivel de azúcar en sangre superó el rango mínimo y marcó 100 mg/dl. “Estás allí nomás, María”, indicó el personal que la atendió en la explanada del Ministerio de Salud Pública (MSP) en la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. “Ando con la presión alta y quería saber cómo estoy, me cuido en lo que como”, afirma dubitativa y aún pensativa sobre los niveles registrados minutos atrás.

En el caso de María, no existen antecedentes familiares y ella no es de comer mucha comida procesada, según explicó. Ahora tendrá que continuar con los controles periódicos para la detección a tiempo de la enfermedad.

El éxito tanto en la prevención como en el control, una vez detectada la enfermedad, están directamente relacionados con el papel de la familia y su nivel de involucramiento en el estilo de vida de cada uno de sus miembros, explica la doctora María del Rocío Aparicio, directora del Programa de Diabetes del MSP.

En esa responsabilidad familiar es que se debe cuidar el desarrollo del niño y que esto no se centre solo en qué come sino también en qué actividad física realiza. “Nuestros niños no están jugando, no están comiendo frutas ni verduras y no es solo el tema de los hábitos alimentarios y la actividad física, no es que tienen tanta restricción alimentaria lo que sí le sacamos son los los alimentos ultraprocesados como galletitas y le damos una alimentación saludable como una carne, con ensalada, fruta, leche. No es que se le da alimentos dietéticos sino se le aumenta la actividad física tanto en la escuela como fuera de ella”, señaló la profesional.

“Desde que el niño empieza a gatear ya tiene que jugar, la actividad física recreativa es crítica para evitar el desarrollo de estas enfermedades entonces, el futuro está en todos los que se encargan de los niños, todas las instituciones encargadas tienen que promocionar siempre la actividad física”, afirmó.

Este año la conmemoración del día es Diabetes y Familia porque está comprobado a nivel mundial que aquellas personas que acuden solas fracasan en su tratamiento o siguen uno que no corresponde porque la familia no está involucrada porque el paciente que recibe el diagnóstico se le enseña cómo alimentarse y qué tienen que hacer en la casa, llega y la familia no le da importancia o no le da el apoyo que necesita.

“El paciente debe ir a la consulta acompañado de un familiar cercano y que la familia entienda que la dieta saludable la deben seguir todos no solo la persona enferma porque así se evitan nuevos casos en el entorno, no hay ningún secreto. Si la persona con diabetes sigue un plan saludable, la persona con diabetes va a comer lo mismo y no preparar dos comidas, eso es difícil, lo ideal es que todos se alimenten de lo mismo y estar bien nutridos”, agregó Aparicio.

Llegar tarde

La diabetes es una enfermedad silenciosa y tal es así que el 9,7% de la población paraguaya padece de diabetes y en su mayoría, la población mayormente afectada promedia los 50 y 60 años. Sin embargo, esta enfermedad crónica se está registrando a edades cada vez más tempranas, sobre todo la diabetes tipo II, que es totalmente prevenible y depende del comportamiento diario en los hábitos.

Cerca de 700.000 diabéticos registrados en el país, 1.000 de ellos presentan diabetes tipo I, en su mayoría son niños y adolescentes, es decir, que nacen que con la enfermedad, el resto padece de diabetes tipo II, que sí puede prevenirse con hábitos saludables.

Un gran porcentaje de personas vive con diabetes si saberlo y solo llegan a la consulta cuando manifiestan alguna patología grave como la ceguera, o tuvo un derrame cerebral, un infarto o ya presenta insuficiencia renal y está en diálisis o son candidatos a la amputación de una pierna.

“Las consecuencias son graves porque afecta todos los órganos porque el exceso de azúcar es veneno, el rango normal de azúcar en sangre es entre 70 y 99, no más de eso”, advirtió Aparicio.