Una paciente de tres meses que requería un traslado urgente desde el Hospital General de Santa Rosa hasta la capital del país falleció aguardando la disponibilidad de una ambulancia tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV), denunció la doctora Lourdes Jara, directora de la Segunda Región Sanitaria y confirmó que una comisión de Yaguareté Forest se negó al uso del móvil pese a ser del Ministerio de Salud Pública.

"Este caso sucedió el lunes cuando recibo una llamada del Hospital General de Santa Rosa que solicita una ambulancia porque tenía una niña que trasladar porque la del hospital estaba derivando a otro paciente. Consultamos y la más cercana era la de Yaguarete Forest, pide un minuto y luego dice que no se podrá prestar porque la comisión no permitió que se use", relató Jara contacto con Monumental.

Si bien la comisión que negó el uso del móvil no tiene autoridad para disponer el móvil. La ambulancia se entregó a la comunidad ubicada a 30 kilómetros de Santa Rosa pero sin chofer y según Jara no permiten el uso porque no cuenta con chofer de la comunidad. Jara indicó que para ganar tiempo continuaron la búsqueda y la localidad de Choré era la más cercana pero la niña no resistió y falleció.

Las autoridades sanitarias solicitarán un informe al médico involucrado en la negativa para realizar un descargo.