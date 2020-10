La utilidad del medicamento Remdesivir para el tratamiento de pacientes con COVID-19 se enfoca en la reducción de los síntomas y por consiguiente el tiempo de internación. Esta droga no está disponible en el sistema público y los pacientes que pueden adquirirlo son los que lo reciben.

El Doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología afirmó que como droga antiviral puede ser útil para las personas que presentan factores de riesgo y son diagnosticadas con COVID-19.

“A nivel público no lo tenemos y se pide a determinadas personas que intentan comprar, en el Ineram no lo usamos porque la gente no tiene para comprar de igual manera los pacientes están saliendo bien”; señaló en contacto con Universo 970.

La evidencia científica sobre la eficacia de este fármaco en principio tuvo un enorme impulso político farmacéutico, recordó Fusillo, con toda la una campaña llevada adelante por el presidente estadounidense Donald Trump.

“En principio se supo que era útil para reducir síntomas y luego se habló de una reducción de la mortalidad y luego aparecieron más estudios que determinaron que reduce los síntomas y los días de internación y hospitalariamente eso es importante pero sin impacto en la mortalidad, seguimos esperando ese estudio”; agregó.

Adelantó que existe la posibilidad de incluirlo en el listado básico de medicamentos proveídos por Salud Pública pero que eso no se concretó aún y siguen las tratativas.

“Dentro de los insumos no figura porque es una droga de uso compasivo y no entra entre el listado básico a la luz de las evidencias que no son fuertes”, afirmó.

En el estudio global Solidarity realizado por la OMS entre 11.266 pacientes concluyó que el fármaco Remdesivir no tiene efectos sustanciales en la supervivencia de los pacientes con COVID-19.

El ensayo clínico señaló además que tampoco redujo la necesidad de conectar a los pacientes a respiradores artificiales.

A nivel local, esta droga tiene un costo unitario por ampolla de G. 1.800.000 y es aplicado a los pacientes que tienen la posibilidad de adquirirlo.