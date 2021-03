Once farmacias fueron intervenidas ayer frente al Hospital Nacional de Itauguá. Solamente una no expedía facturas. Los operativos continuarán en inmediaciones de otros hospitales, ante las denuncias de las dudosas procedencias de los medicamentos, entre ellos, los que llevan la inscripción “uso exclusivo del IPS”.

Funcionarios de Jeroviaha enviados por el viceministro de Tributación, Óscar Orué, verificaron anoche 11 farmacias situadas una al lado de otra frente al Hospital Nacional de Itauguá.

“Solamente una no expedía factura, eso va a tener una sanción, algunas farmacias tienen números de celular para hacer los pedidos en vez de ir hasta el lugar, esto facilita que no den la factura”, comentó Orué en comunicación con la 730 AM.

Además de exigir comprobantes legales, el viceministro advirtió que también se prevén fiscalizaciones puntuales que incluirán informes de cuánto compró la empresa, de dónde, de quién, etc.

Las operativos se hicieron ante las denuncias de que los locales de la zona no expedían facturas. A esto se suman los testimonios de los últimos días, sobre la venta de medicamentos de uso exclusivo del IPS en las farmacias.

Orué prometió que se aplicarán sanciones en el aspecto tributario, generalmente multas, pero aclaró que otras instituciones también tienen competencia.