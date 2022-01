Tan solo en Central, hay un total de 11 niños internados por Covid-19, de los cuales uno tiene 8 meses y se encuentra actualmente en la unidad de terapia intensiva. Hay otro de 11 días de nacido que está en observación en sala normal. Los padres de estos chicos no están inmunizados contra el virus.

El director de la XI Región Sanitaria, Roque Silva, manifestó este miércoles en entrevista con radio Monumental que hay 11 niños internados por Covid-19, de los cuales 10 están en sala normal y uno está internado en terapia intensiva. El caso más grave es el de un bebé de tan solo 8 meses, cuyos padres son antivacunas.

“El bebé presenta un cuadro severo, está intubado, conectado a un respirador, llegó a uno de los servicios de Central con un cuadro de fiebre y dificultad respiratoria, e inmediatamente se procedió a la intubación. Al hacerle el test rápido, dio positivo”, indicó.

Silva sostuvo que los progenitores de este bebé reconocieron que no se inmunizaron contra el Covid. “Preguntamos a los padres si están vacunados y ellos manifestaron que no, que no creen en la efectividad de la vacuna”, lamentó el director.

“Ahora el chico fue trasladado a un hospital con mayor complejidad y está con pronóstico reservado. No tiene ninguna patología, ningún antecedente, incluso tenía todas las vacunas del programa regular acorde a su edad, pero lastimosamente le complicó el Covid”, precisó.

Así también, el director de la XI Región Sanitaria informó que ayer fue internado un bebé de tan solo 11 días de nacido, el mismo está en observación en sala normal. Sus padres tampoco están vacunados contra el Covid-19.