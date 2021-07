Al término de la interpelación a José Ortiz, titular de la Conajzar; el senador Jorge Querey sostuvo en charla con la prensa que hay suficientes elementos para llevar el caso ante la Fiscalía, por “alta sospecha de lesión de confianza”.

Criticó que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), mediante una resolución, haya delegado sus funciones a una empresa tercerizada y además haya decidido unilateralmente reducir el cobro de cánones. A su parecer la actuación de su autoridad no resiste un análisis jurídico. “Detrás de esto hay intereses económicos, políticos, empresariales y jefes políticos regionales”, agregó.

“Las máquinas tragamonedas deben ser controladas, pero se contrata sin licitación a una empresa en particular. Se le ocurre la idea a una empresa, se presenta y se le entrega una función inherente a la Conajzar. No solo es fiscalizar, sino además para explotar. No puede estar cobrando canon, sin embargo, la empresa entrega facturas”, cuestionó.

Por otra parte, Querey recordó que el rubro de juegos de azar entrega dinero al Estado mediante los tributos para destinar a instituciones que se encargan de brindar asistencia a las personas vulnerables, pero que esto hace tiempo se vio lesionado. En ese sentido recordó el caso de Mepshow y TDP con la quiniela.

INTERPELACIÓN

Como único punto en el orden del día, se desarrolló hoy la sesión extra en la Cámara Alta para la interpelación al titular de Conajzar, quien se encuentra en el escarnio por censar y regularizar -mediante una empresa privada- las máquinas tragamonedas existentes en puestos que no se dedican a los juegos de azar.

Según la investigación de La Caja Negra, la empresa iCrop S.A. presentó en octubre del 2020 una propuesta formal a la Conjazar, presidida por José Ortiz, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes.