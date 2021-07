El Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional ratifica que no se pagó un solo guaraní por la liberación de Juan Carlos Olmedo. Los investigadores informan que existió una contraoferta de parte de los familiares, pero que los delincuentes no se sintieron cómodos para avanzar en las negociaciones.

El Crio. Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro, comunicó que de momento no se pueden dar muchos detalles sobre el caso del peón Juan Carlos Olmedo, secuestrado en Tacuatí, San Pedro y liberado ayer en esta misma zona.

Sin embargo, reiteró que no se entregó dinero a cambio y que lo importante es que Olmedo se encuentra hoy sano y salvo junto a su familia.

“Existió una contraoferta de un pago, pero los delincuentes no se sintieron cómodos ni en condiciones de avanzar en las negociaciones, toda negociación es un juego de ajedrez”, comentó Cardozo en entrevista con la 730 AM.

Explicó que la familia planteó otro monto en base a sus posibilidades económicas, pero que los secuestradores no solamente no se conformaron, sino que no encontraron la manera de continuar.

Juan Carlos Olmedo es peón de la estancia Pindoty, ubicada en el distrito de Tacuatí y hermano del administrador de la finca.Estuvo secuestrado desde el día lunes y fue liberado este miércoles por la tarde.