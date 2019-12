El nuevo presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Eduardo Felippo, aseguró que priorizará los proyectos que dejen instrumentos para otros investigadores y no aquellos que no sean tangibles.

“Se gastan G. 500 y G. 800 millones en proyectos que solamente consisten hablar con los indios y no sé que cosas más. Hay proyectos de científicos que incluyen aparatos e instrumentos que después quedan para toda la vida, mientras que en los otros quedan solamente papeles, estadísticas, no queda nada tangible. Yo prefiero proyectos de la salud, en vez de esos en los que el dinero se fue solamente en entrevistas, estadísticas, viajes y papelitos”, declaró el industrial a la 730 AM.

Felippo sostuvo que manejará el Conacyt como una empresa y no como las demás instituciones públicas. También aseguró que convocará a una mesa de diálogo para poder escuchar las preocupaciones del sector científico que viene criticando fuertemente su designación.

APOYO DE MARIO ABDO

“Yo confío en el señor Felippo, esa es la terna que recibió el Ejecutivo, yo voy a asumir el riesgo de las decisiones que tomé”, sentenció el presidente de la República ante los cuestionamientos por la designación de Felippo. Indicó que “se debe respetar el criterio del presidente” y se excusó en que el titular anterior del Consejo, Luis Alberto Lima, también era empresario.