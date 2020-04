La doctora Belén Ramírez reside hace 10 años en California, EE.UU., y trabaja en la organización Médicos sin Fronteras. Tenía previsto viajar al Congo a continuar con la lucha contra el ébola, pero sintió que debía venir a ayudar a su país.

En entrevista radial con la 970 AM, la compatriota contó que el propio Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, la invitó a unirse a su equipo. Si bien estará en el área de Promoción de la Salud, de igual manera se encontrará disponible para cualquier ámbito donde necesiten de su ayuda y recorrerá los diferentes hospitales para reunirse con los residentes y médicos.

Su fuerte es implementar circuitos de protección en los centros hospitalarios y esto será de vital importancia en la lucha contra el COVID-19, según mencionó.

La médica celebró que Paraguay tiene autoridades que informan a sus ciudadanos e implementan la estrategia del aislamiento social. "El hecho que hayamos empezado una semana antes, para mí fue un gol", dijo sobre la medida de cuarentena sanitaria.

"En epidemias como estas siempre hay que prepararnos para lo peor y agradecer si no llegamos a eso. El peor escenario es que no tengamos lugar en las camas y que sigan llegando enfermos como Italia y España. Lo peor que el personal médico se canse y ya no tome las medidas de bioseguridad. El peor escenario es que todos se relajen y que vayan a compartir tereré y se saluden. Con los recursos que tenemos, tenemos que jugar este partido de forma inteligente", argumentó.