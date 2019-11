“Yo felicito la rigurosidad del dispositivo mediático, hace denuncias, algunas falsas y otras con muchas verdades, pero nos ayuda a construir una sociedad más igualitaria. No nos enojemos cuando nos critican, dejen que nos critiquen día y noche… Mi papá me decía ‘no te preocupes por lo que dicen de vos, preocupate cuando lo que empiecen a decir de vos sea verdad’. Mientras que critiquen, no temamos a rendir cuentas, que el pueblo nos lo exija cotidianamente. Estamos administrando algo que no es de ellos y ellos tienen el derecho a pedirnos que rindamos cuentas de algo que no es nuestro”, manifestó en un acto realizado en el Crédito Agrícola de Habilitación.

Actualmente, la administración de Mario Abdo está siendo criticada por todos los frentes. Desde el inicio, las designaciones de los ministros y titulares de las entidades fueron cuestionadas por todos los sectores.

El nombramiento de Carla Bacigalupo como ministra de Trabajo fue criticado por el sector de los abogados laboralistas, así como por varios empresarios. Actualmente, se encuentra en la mira de la Contraloría General de la República junto con otros cuatro ministros del Gabinete, por inconsistencias en su declaración jurada de bienes. Además, cuenta con un informe de auditoría en su contra. En el mismo, se pudo constatar una diferencia de G. 150 mil millones entre el balance e inventario de tres instituciones (Ministerio de Trabajo, SNPP y Sinafocal) y se habla de un direccionamiento de fondos irregular.

Julio Mazzoleni forma parte de la lista de los ministros fuertemente criticados. Todos los días saltan denuncias nuevas respecto al mal estado de los hospitales, la falta de medicamentos y de personal médico. Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria pretendía contratar a amigos suyos en carácter de “asesores” con millonarios salarios.

La ministra de la Mujer, Nilda Romero, es otra de las más criticadas. Es la segunda en la lista de “ministros taha taha” y se le asignaron viáticos por G. 90.058.917 para sus 14 viajes, algunos de los cuales no tenían nada que ver con su cartera, como su excursión a Polonia para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recientemente, fue escrachada por un grupo de personas alegando que ‘no representa a las mujeres’.

La designación de Alejandro Peralta Vierci fue cuestionada desde el día 1. Entre las principales denuncias en su contra, están la arbitrariedad e improvisación con la que se maneja el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Además, varias publicaciones periodísticas revelaron la existencia de una “cúpula mimada” que estaría apadrinada por el viceministro de TIC, Miguel Martin.

Por otro lado, desde Radio Nacional denuncian que son los propios periodistas quienes denuncian la precariedad de sus condiciones laborales.

Peralta Vierci también se especializó en la persecución a quienes denuncian corrupción y mal manejo en el Ministerio. Una fuente anónima contó a HOY que el amedrentamiento se intensificó luego de que se visibilizara la forma en que los funcionarios fueron cuestionados al delatar que el MITIC estaba utilizando un dominio privado para el manejo de la información pública.

La Entidad Binacional Yacyreta no se salva de las denuncias. El secretario paraguayo del Comité Ejecutivo institución, Raúl Silva Busto, quien goza de la estre­cha confianza del presidente Mario Abdo Benítez, tendría incluso una oficina en la resi­dencia presidencial de Mburu­vicha Róga, desde donde esta­ría realizando sus operaciones de inteligencia paralela.

Rodolfo Friedmann pasó del Senado al Ministerio de Agricultura en medio de una crisis que tenía que ver con el Ministerio de Justicia. Mario Abdo Benítez lo designó a cargo de la cartera el mismo día que Jorge Samudio, alias Samura, lograba escapar del móvil que lo trasladaba al Tribunal.

Actualmente, Friedmann está sindicado de formar parte de la rosca que pedía millonarias coimas en el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El caso se dio a conocer mediante una denuncia ex gerente de créditos de la institución Car­los Soler revela un esquema de negociados de valiosas tie­rras en el Chaco, expresidente del Indert, Horacio Torres; el exdirector del Indert zona Chaco, Enri­que Gómez de la Fuente, donde también está involucrado el ministro.

Hasta ahora, desde el MITIC y el Ministerio de la Mujer se llamaron a silencio sobre las denuncias realizas en contra de los ministros. Por otro lado, no queda clara la posición del presidente de la República respecto a Carla Bacigalupo. En lo que compete al caso del Indert, solamente Enrique Gómez de la Fuente y Carlos Soler están procesados.