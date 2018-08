El test de influenza no es determinante para el tratamiento contra la gripe, aseguró el director de Insumos Estratégicos del MSP. Sin embargo, en los servicios los pacientes siguen reciben la indicación de realizarse la prueba y no encuentran el insumo disponible en los hospitales públicos.

Sin una previsibilidad en la compra de insumos y medicamentos; primero por una licitación desierta y luego, por no concretar los procesos ya sea por documento y por falta de presupuesto el Ministerio de Salud Pública (MSP) se encuentra sin recursos para la renovación del stock para los centros asistenciales.

El desabastecimiento afectó entre otras áreas, a la provisión del reactivo para el test de influenza en los hospitales, sobre el punto el doctor Nery Rodríguez, director de Insumos Estratégicos afirmó que la prueba no es determinante para que el paciente reciba el tratamiento necesario porque la gripe es tratada en forma sintomática ya no con el fármaco oseltamivir que fue utilizado como profilaxis en el entorno del paciente diagnosticado, estrategia utilizada en la epidemia pasada y que ya no está vigente por recomendación de la OMS.

“El test tiene el valor para la vigilancia epidemiológica y tenemos el test rápido y el lento que se utiliza en los centros de cabecera para contar con registros”, afirmó el profesional. Agregó que se creó un una sicosis con la cantidad de personas que se agolpan en los servicios en forma tardía ya en el pico de la influenza en la presente epidemia.

Pese a que se argumenta racionalización de los recursos ante la escasez de presupuesto disponible, en los hospitales públicos los médicos tratantes siguen indicando el test de influenza a los pacientes que llegan para consultar y se encuentran con que no están disponibles y deambulan con los síntoma a cuesta.

Desde el MSP afirman que estos reactivos estarán disponibles de acuerdo al pedido de cada dirección y en el Laboratorio Central están disponibles para pacientes ambulatorios quienes deben trasladarse hasta el lugar munidos de su orden de test para influenza del sector público para acceder al hisopado.

“La falta de reactivos se debe a varios motivos, muchas veces por la falta de planificación y previsión, dependiendo de la zona, pero en líneas generales tenemos un problema presupuestario. Hay medicamentos del área de terapia intensiva, y de diálisis, que se encuentran en niveles críticos, pero estamos trabajando, para poder afrontar esta realidad”, señaló el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.

Afirmó que se solucionará en la brevedad posible el problema de desabastecimiento y que serán priorizados los insumos y reactivos esenciales y serán redireccionados los medicamentos e insumos que se encuentran en stock suficiente para los siguientes nueve meses en las áreas más críticas.